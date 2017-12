Olimpija pred "rdečo metlo": Nimamo kompleksa Jesenic SiOL.net Hokejisti Jesenic in Olimpije bodo na zadnji tekmi leta palice prekrižali v soboto ob 18. uri v Podmežakli, kjer bo še peti derbi sezone slovenskih rivalov, četrti v sklopu Alpske lige. Na prav vseh so zmagali železarji. Če bodo slavili tudi v soboto, se bo po dolgem času spet zgodilo, da bo Olimpija v koledarskem letu ostala brez zmage nad večnim tekmecem. V Ljubljani pravijo, da nimajo kompleksa Jesenic, Gorenjce pa, kot pravijo, spodbuja dejstvo, da so imeli vse obračune z zmaji pod nadzorom. Tekmo si boste lahko ogledali tudi na Planet 2.

