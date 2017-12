Petrol do večinskega deleža v Geoplinu Dnevnik Skupina Petrol je prišla do večinskega, 56,9494-odstotnega deleža v trgovcu z zemeljskim plinom Geoplinu. To ji je omogočila pogodba s Slovenskim državnim holdingom (SDH) o zamenjavi deleža v družbah Geoplin in Plinhold, po kateri se je končala...

Oglasi