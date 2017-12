Pripor za Srbe, ki so čez Slovenijo tihotapili Pakistance Reporter Policija je v torek ponoči med Račicami in Podgradom ustavila tri vozila, v katerih so štirje državljani Srbije preko državne meje ilegalno prepeljali osem Pakistancev. Policija je vse pridržala in zaslišala. Ilegalne migrante so do vrnitve na Hrvaško nas

Sorodno

Oglasi Omenjeni Hrvaška

Pakistan

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Goran Dragić

Borut Pahor

Miro Cerar

Luka Dončić

Zoran Dragić