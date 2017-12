Carolina v novo leto z lepim nizom zmag, Pittsburgh s skrbmi RTV Slovenija Hokejisti Pittsburgha, prvaki Lige NHL v zadnjih dveh sezonah, so v noči na soboto gostovali v Raleighu in proti Carolini izgubili z 1:2. Gostitelji so zmagali četrtič zapored.

