Dolenjski policisti med božičnimi prazniki ustavili kar 14 močno alkoholiziranih voznikov 24ur.com Med božičnimi prazniki so policisti na Dolenjskem ustavili 14 voznikov, ki so vozili 'krepko' pod vplivom alkohola, en voznik pa je poleg tega vozil tudi brez ustreznega vozniškega dovoljenja. Policisti so želeli ustaviti tudi traktorista z okolice Šentjerneja, ki pa se na njihove znake ni odzival, temveč je pijan vožnjo nadaljeval kar do domačega dvorišča.

