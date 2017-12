Slovenci brez točk, zmagi Rusu in Švicarki Sportal Švicarka Laurien van der Graaff in Rus Sergej Ustjugov sta zmagovalca uvodne tekme 12. novoletne turneje Tour de Ski, sprinta v prosti tehniki v švicarskem Lenzerheideju. Slovenci so ostali brez točk in izločilnih bojev. Miha Šimenc, Luka Prosen, Vesna Fabjan in Anamarija Lampič so namreč obstali v kvalifikacijah.

