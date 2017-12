VIDEO: Prebujeni Dragić v novo leto z zmago na lokalnem obračunu, Curry zacelil poškodbo in zadel de 24ur.com Goran Dragić in Tyler Johnson sta vodila Miami Heat do velikega preobrata na lokalnem floridskem obračunu z Orlando Magic, ki so vodili že z 18 točkami naskoka, nato pa sta "na sceno" v zaključku dvoboja stopila Slovenec in Američan za zmago 117:111. Stephen Curry se je v velikem slogu vrnil na parket ob zmagi Golden Stata nad Memphis Grizzlies.

Sorodno

























Oglasi