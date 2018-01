FOTO in VIDEO: Bučen vstop v novo leto na avstralski plaži - zaradi eksplozije raket evakuirali več 24ur.com Milijoni ljudi po vsem svetu so bučno vstopili v novo leto. Na ulicah Londona, kjer so pripravili bučen ognjemet, se je ob zadnjem udarcu slovitega Big Bena veselilo 100.000 ljudi, v Parizu jih je novo leto na prostem dočakalo veš sto tisoč. Povsod vse ni teklo povsem gladko - v eksploziji raket na avstralski plaži sta bila ranjena dva človeka, več tisoč so jih evakuirali.

