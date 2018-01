Oslo - Alpski smučarke in smučarji so v novo koledarske leto stopili z mestno paralelno slalomsko tekmo svetovnega pokala v Oslu, Slovenijo pa je zastopala zgolj Ana Bucik, ki je izpadla v osmini finala in zasedla deveto mesto. Premoč je morala priznati Melanie Meillard, ki je bila na prvi progi hitrejša za četrt sekunde, na drugi pa zadržala 17 stotink zaloge. Primorki je lahko v uteho, da jo j