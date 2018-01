Celo Nizozemci in Avstrijci so zaskrbljeni zaradi slovensko-hrvaškega spora Reporter Avstrijski kancler Sebastian Kurz je na obisku gostil nizozemskega premierja Marka Rutteja, s katerim sta na novinarski konferenci izrazila zaskrbljenost zaradi spora o meji med Slovenijo in Hrvaško. Oba sta nakazala pripravljenost, da bi pripomogla k reš

Sorodno























































Oglasi