Avstrijske vinjete digitalne in dražje Svet kapitala V Avstriji so od danes v veljavi nove vinjete za vožnjo osebnih vozil po tamkajšnjih avtocestah. Njihova cena se je povišala za stopnjo inflacije, vozniki pa se tokrat lahko prvič odločijo tudi za nakup digitalne vinjete. Tako kot v Sloveniji ostajajo tudi v severni sosedi vinjete za leto 2017 v veljavi še do konca januarja.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Avstrija

Internet

vinjete Najbolj brano Osebe dneva Goran Dragić

Borut Pahor

Luka Dončić

Anže Kopitar

Miro Cerar