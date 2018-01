Robi: Nikomur nič ne zamerim, niti Maji in Alešu SiOL.net Robi tudi po odhodu iz šova The Biggest Loser Slovenija ostaja v dobrih odnosih z vsemi tekmovalci, ne zameri pa niti svojim rdečim, ki so ga na izločanju poslali domov.

Sorodno















































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Polona Hercog

Aljaž Bedene

Blaž Kavčič

Katarina Srebotnik

Tina Maze