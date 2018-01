Svinjski nadomestek: Glavo Borisa Kidriča so na spomeniku zamenjali s prašičjo! Reporter Neznanci so spomenik Borisa Kidriča v Kidričevem okrasili s svinjsko glavo, kar policija obravnava kot kršitev javnega reda in miru. Gre za spomenik iz leta 1973, na katerem pa že od začetka leta 2010 ni več bronaste Kidričeve glave – med novoletnimi pra

Sorodno















Oglasi Omenjeni Ljubljana

Talum Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Tina Maze

Anže Kopitar

Goran Janus

Peter Prevc