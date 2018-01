Isaiah Thomas ob prvencu v dresu Clevelanda do 17 točk Ekipa Prvi zvezdnik Cleveland Cavaliers LeBron James je zbral 24 točk, dvakratni udeleženec tekme zvezd Isaiah Thomas pa je v Clevelandu uspešno debitiral v dresu svoje četrte ekipe v ligi NBA in se vrnil po hudi poškodbi. Konjeniki so prekinili niz treh zaporednih porazov z zmago s 127:110 nad Portland Trail Blazers.



