Skupaj že šestdeset let Gorenjski glas V Društvu upokojencev Kamnik so konec lanskega leta pripravili tradicionalno podelitev priznanj zakoncem, ki so v drugi polovici leta praznovali zlate ali biserne poroke.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Jernej Damjan

Peter Prevc

Domen Prevc

Karl Erjavec

Miro Cerar