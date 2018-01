Ljubljana – Vlada je ministrico za finance Matejo Vraničar Erman pooblastila, da se z Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) dogovori o izvedbi pregleda širše politike razbremenitve dela, ki ga bodo izvedli strokovnjaki omenjene organizacije. Cilj je davčno razbremeniti delo in tako povečati konkurenčnost slovenskega poslovnega okolja. Na ministrstvu za finance so poudarili, da j