Revolucionarna garda v Iranu zatira proteste in obračunava z nasprotniki – je to konec ali šele zače Nova24TV Včeraj so se v Iranu odvijala zborovanja več desettisočglave množice v podporo trenutni oblasti v Iranu. Množice, ki jih je mobiliziral vrhovni vodja ajatola Ali Hamnei, so z vzkliki “Smrt Ameriki!” in “Smrt Izraelu!” izrazili svojo podporo trenutnemu režimu ter obsodili proteste, ki so te dni potekali v mestih po celi državi. Poveljnik iranske revolucionarne garde […]

