Trump želi doseči prepoved objave že sedaj razvpite knjige Ogenj in bes Politikis Ameriški predsednik Donald Trump si prizadeva preprečiti objavo knjige, ki je nastala na podlagi razkritij in kritičnih izjav njegovega nekdanjega tesnega sodelavca in stratega Stephana Bannona. Trumpov odvetnik Charles Harder je avtorju Michaelu Wolffu in založniku Henryju Holtu poslal pismo, v katerem trdi, da so v knjigi številne laži. Trumpov odvetnik v pismu tudi navaja, […]

