Vlada bo od nadzornikov SDH zahtevala pojasnila o povišanju plače predsednici in članici uprave 24ur.com Predsednici uprave Slovenskega državnega holdinga Lidiji Glavina so nadzorniki plačo dvignili za 40 odstotkov, vladi očitajo sindikati, medtem ko delavci gospodarske rasti ne čutijo. A ne gre le zato, gre za osnovno vprašanje, ali si Lidija Glavina tako plačo zasluži s svojim delom in upravljanjem 12 milijard evrov vrednega državnega premoženja.

Sorodno























Oglasi