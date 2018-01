VIDEO: Derbi zahoda pripadel aktualnim prvakom 24ur.com Aktualni prvaki severnoameriške poklicne košarkarske lige NBA Golden State Warriors so v noči na petek gostovali v Teksasu pri Houstonu in dvoboj vodilnih moštev zahodne konference dobili s 124:114. Stephen Curry je dosegel 29 točk, Draymnod Green trojni dvojček, Klay Thompson pa je k zmagi bojevnikov, ki so ob polčasu zaostajali za točko, dodal 28 točk.

