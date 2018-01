Pakistan ob pomoč ZDA, dokler ne bo ukrepal proti terorističnim skupinam Radio Ognjišče

ZDA ukinjajo skoraj vso pomoč Pakistanu, dokler tamkajšnja vlada ne bo ukrepala proti terorističnim skupinam, ki delujejo na njenem ozemlju ter destabilizirajo širšo regijo in napadajo ameriško osebje. Med njimi so talibani in mreža Hakani. Kot je sporočila tiskovna predstavnica State Departmenta Heather Nauert, ta poteza Washingtona Islamabada ne bi smela presenetiti....

Sorodno







Oglasi Omenjeni Pakistan

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Žan Košir

Rok Marguč

Jure Cekuta

Vid Kavtičnik

Miro Cerar