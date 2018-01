Bivšega gruzijskega predsednika Sakašvilija v odsotnosti obsodili na tri leta zaporne kazni Politikis Bivšega gruzijskega predsednika Mihaila Sakašvilija je danes gruzijsko sodišče v odsotnosti obsodilo na tri leta zaporne kazni zaradi zlorabe oblasti. Sakašvilija, ki je bil predsednik države med letoma 2004 in 2013, so spoznali krivega protizakonite pomilostitve četverice, obsojene zaradi umora gruzijskega bankirja Sandra Girgvlianija leta 2006. Bankirja so potem, ko se je v nekem baru […]

