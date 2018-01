Ljubljana – Letos gripa ne bo presenetila UKC. Poseben oddelek za epidemije v Bolnišnici Petra Držaja v Šiški so že odprli in danes je bilo v njem prvih pet bolnikov. Epidemije še ni, a ponekod po Sloveniji je okužb dihal že toliko, da so v bolnišnicah omejili obiske. Obiske na eno zdravo odraslo osebo so že omejili v ptujski, šempetrski, novomeški, slovenjgraški in murskosoboški bolnišnici, v c