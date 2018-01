Nova drama in še en poraz Delo Ljubljana – Po štirih zaporednih porazih v ligi ABA so košarkarji Petrola Olimpije pričakovali, da bodo končno prišli na svoj račun. Zaman. V Stožicah so izgubili tudi z Mego Bemaxom, ki so jo na prvi tekmi v Srbiji premagali s 86:77, in se z izkupičkom 5:10 še bolj približali dnu lestvice. Po 15 od skupno 22 kol je za njimi le skopski MZT (2:13), ki je najresnejši kandidat za izpad.Le 22 ur po

