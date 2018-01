Kari Savolainen obžaluje, da Kopitarja na OI ne bo in da denar prevečkrat govori namesto športa Sportal "Vesel trener bom, če bomo lahko po olimpijskih igrah rekli, da smo prikazali svojo najboljšo različico, da smo igrali na najvišji mogoči ravni. Želim, da fantje vedo, da znajo igrati hokej, in da čutijo, da so v naši ekipi pomembni," o svojih varovancih, prihajajočih olimpijskih igrah in ciljih v Južni Koreji razmišlja selektor slovenske hokejske reprezentance Kari Savolainen, ki je razočaran, ke...

