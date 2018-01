V sežanskem Vinakrasu odprli odprli prvo vinsko banko na Krasu Svet kapitala V družbi Vinakras so odprli prvo vinsko banko na Krasu. V njej je 33 sefov, v katerih lahko posamezniki, podjetja in drugi hranijo vina, ki imajo posebno vrednost, vendar za njihovo hrambo nimajo ustreznega prostora. Ob današnji slovesni otvoritvi so ključ enega izmed sefov predali ministrstvu za kmetijstvo.

