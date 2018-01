Foto: Ob tradicionalnem skoku v mrzlo vodo Grke pozdravilo toplo in sončno vreme RTV Slovenija V Grčiji in na Cipru 6. januarja tradicionalno skačejo v ledeno mrzlo vodo in s tem obeležujejo Jezusov krst. Skakalce je letos pričakalo sončno vreme in 14 stopinj Celzija.

