Barcelona - Dvomov je konec, eden največjih nogometnih prestopov vseh časov je tudi uradno dogovorjen. Iz katalonskega velikana Barcelone so namreč danes potrdili, da je brazilski napadalno usmerjeni zvezni igralec Philippe Coutinho, ki je v jesenskem delu sezone v ligi prvakov v majici Liverpoola enkrat zadel in dvakrat podal tudi v dveh obračunih z Mariborom (7:0 in 3:0), nov obraz na štadionu