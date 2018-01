Cerar je SDS in desnico obtožil širjenja strahu pred tujci in diktatorskih ambicij Reporter Premier Miro Cerar je v pogovoru za včerajšnji Dnevnikov Objektiv med drugim spregovoril o arbitražni odločbi o meji med Slovenijo in Hrvaško. Kot je dejal, njegov namen in namen slovenske vlade ni, da Slovenija pritisne na Hrvaško, pač pa da spoštuje arb

Sorodno







Oglasi