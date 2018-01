Barcelona je v zadnjih treh letih za okrepitve zapravila kar 366 milijonov evrov več kot Real 24ur.com Španski mediji so po dragem prestopu Philippa Coutinha iz Liverpoola v Barcelono izračunali, da je blaugrana v zadnjih treh letih zapravila bistveno več denarja za okrepitve kot Real Madrid. Ta je v preteklosti veljal za ekipo, ki si lahko privošči tistega igralca, ki si ga želi. A časi so se očitno spremenili, saj so galaktiki v zadnjih treh letih zapravili 194,9 milijonov evrov, Kat...

