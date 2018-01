Topničarji s slepimi naboji v nottinghamskem gozdu, konec poti za branilce naslova v pokalu FA 24ur.com V 3. krogu pokala angleške nogometne zveze (FA Cup) sta se na slovitem City Groundu pomerila domači Nottingham Forest in branilec naslova Arsenala. Velike zmage pa se je veselil drugoligaš, ki je s 4:2 premagal najuspešnejšo ekipo vseh časov v pokalu FA. Brez težav pa so se v naslednji krog uvrstili nogometaši Tottenhama, ki so na krilih Harryja Kanea s 3:0 premagali AFC Wimbledon.

