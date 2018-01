Barredi in Despresu druga etapa Dakarja Delo Lima - Španec Joan Barreda med motociklisti in Francoz Cyril Despres med avtomobilisti sta zmagovalca druge etape vzdržljivostnega relija Dakar. Despres je s Peugeotom po 267 kilometrih v Piscu prevzel skupno vodstvo, enako je uspelo tudi Barredi na Hondi. Despres je v etapi za seboj pustil dva rojaka, oba v Peugeotu, Stephana Peterhansla in Sebastiena Loeba. Branilec naslova med avtomobilisti P

Sorodno















Oglasi