Hokejisti Vegas Golden Knights in Winnipeg Jets, najboljših ekip zahodne konference v severnoameriški ligi NHL, meljejo naprej. Zlati vitezi so v domači dvorani z 2:1 premagali New York Rangers in ostajajo na vrhu zahoda, Winnipeg Jets, druga najboljša ekipa na zahodnem delu, pa so s 4:1 odpravili San Jose Sharks.



