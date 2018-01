Košarkarji Miami Heat so v severnoameriški ligi NBA gostili Utah Jazz in po uspešni zadnji akciji, ki jo je pripravil trener Erik Spoelstra, zmagali s 103:102. Prva strelca domače ekipe sta bila Goran Dragić in Tyler Johnson, ki sta vsak k zmagi prispevala po 16 točk.



