Ljubljanska borza: v ospredju delnice Telekoma Slovenije Politikis Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala s pozitivnim predznakom. Indeks blue chipov SBI TOP se je v primerjavi s petkom zvišal za 5,64 točke oz. 0,70 odstotka na 807,89 točke. Za vlagatelje so bile najbolj zanimive delnice Telekoma Slovenija, ki so se ob 402.030 evrov prometa podražile za 1,18 odstotka na 86 evrov. Vlagatelji so […]

Oglasi