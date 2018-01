Pri Trumpu doma je zagorelo Reporter V newyorški stolpnici Trump Tower, zasebnem prebivališču ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegove družine, je včeraj malo pred 7. uro po lokalnem času izbruhnil manjši požar. Stavbe niso evakuirali, a so bili v požaru trije ranjeni, so sporočili n

Sorodno















Oglasi Omenjeni Donald Trump Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Miro Cerar

Marko Voljč

Uroš Slavinec

Zoran Janković