VLM Airlines bo februarja Maribor povezal z Münchnom in Antwerpnom Svet kapitala Belgijsko-slovenska letalska družba VLM Airlines, ki ima preko družbe SHS Aviation iste lastnike kot Aerodrom Maribor, bo z 12. februarjem vzpostavila letalsko povezavo Maribora z nemškim Münchnom in belgijskim Antwerpnom. Vozovnice bodo od 10. januarja na voljo na spletni strani družbe, so danes sporočili iz VLM Airlines.

Sorodno





Oglasi