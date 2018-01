Dogovor o kolesarskih povezavah Gorenjski glas Na Loškem gradu je minister za infrastrukturo Peter Gašperšič z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske in šestimi občinami v porečju Sore podpisal dogovor o sodelovanju pri projektu načrtovanja in povezovanja kolesarskih in drugih poti.

Sorodno Oglasi Omenjeni Peter Gašperšič Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Miro Cerar

Marko Voljč

Uroš Slavinec

Zoran Janković