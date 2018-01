Ošpice: strokovnjakinji o tem, kdo je zaščiten, komu se svetuje še en odmerek in kako do njega 24ur.com V Sloveniji so bile ošpice dolga leta najpogostejša nalezljiva bolezen. Od leta 1968, ko smo pri nas uvedli obvezno cepljenje proti ošpicam, je število bolezni začelo upadati. Zadnja epidemija ošpic je bila pri nas v letih 1994/95, se pa še vedno pojavljajo posamezni primeri. Preverite, kaj storiti, če ste bili rojeni pred letom 1960 in kaj v primeru, če ste dobili le en odmerek cepiva.

