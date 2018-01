Marko Voljč in Uroš Slavinec ostajata v nadzornem svetu Gorenja Svet kapitala Delničarji Gorenja so sklenili, da predsednik nadzornega sveta Marko Voljč in Uroš Slavinec, ki je eden od dveh njegovih namestnikov, ostaneta v nadzornem svetu. Proti menjavi, ki jo je predlagal nekdanji član uprave Gorenja Philip Alexander Sluiter, je namreč glasovalo 55,2 odstotka od navzočih slabih 70 odstotkov delničarjev.

