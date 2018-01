Znova so se pogovarjali o Narodnem domu in nadaljnjih aktivnostih Dolenjski list Kot smo že poročali, je Okrajno sodišče v Novem mestu pritrdilo stališču Mestne občine Novo mesto glede lastništva stavbe Narodnega doma in ugodilo tožbi zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnin v posest, ki jo je občina vložila novembra 2016. preberite več » ...

Sorodno





Oglasi