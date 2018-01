Film Oblika vode Guillerma del Tora ima z 12 nominacijami največ možnosti za letošnje britanske filmske nagrade bafta. Nominirance so razglasili danes zjutraj v Londonu. S po devetimi nominacijami sledita Najtemnejša ura Joea Wrighta in sveži zmagovalec zlatih globusov, Trije plakati pred mestom Martina McDonagha. Podelitev baft bo 18. februarja. Vsi trije so nominirani za najboljši film, ob nji