Indira povsem prestrašena sedla v letalo, Iztok navdušen nad letenjem #video SiOL.net Tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija so se tokrat podali visoko nad oblake in poleteli nad staro Gorico. Iztok je bil nad poletom navdušen, Indira pa močno prestrašena, saj ne skriva, da jo je zelo strah višine.

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Borut Pahor

Janez Janša

Tomaž Kavčič

Maruša Ferk