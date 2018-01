Hrvaška naj bi bila pripravljena poslušati Junckerja in priznati arbitražo - a z dvostranskim dogovo 24ur.com Hrvaška vlada naj bi bila pripravljena priznati razsodbo arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško, a želijo z dvostranskim dogovorom boljše pogoje za njihove ribiče. Eden od njih - Danilo Latin - je bil sicer do priznanja arbitraže oster: "Mislim, da je Hrvaška kapitulirala. Sposobni smo se braniti v vojni, ne zmoremo pa tega storiti, ko je mir."

