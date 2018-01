Področje enakosti žensk in moških mlad.si SLOVENIJA - Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti žensk in moških, katerih namen je preseganje stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških na vseh področjih zasebnega in družbenega življenja.

