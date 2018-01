Bayreuth – Štiri kola pred koncem skupinskega dela Fibine lige prvakov so košarkarji Petrola Olimpije prijetno presenetili in popravili svoje izhodišče na lestvici. Oddolžili so se 4. zasedbi letošnjega nemškega DP Bayreuthu za poraz v domači dvorani, še pomembnejši pa je bil njihov odziv na zamenjavo trenerja. Na prve sadove prihoda Zorana Martiča ni bilo treba dolgo čakati.Sinočnja tekma se je