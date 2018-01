Omejitev obiskov še v ljubljanski porodnišnici Dnevnik Podobno kot v nekaterih drugih slovenskih bolnišnicah so danes obiske omejili tudi v porodnišnici Ljubljana. Bodoče ali novopečene mamice ter novorojenčke lahko med 15. in 18. uro obišče le njihov zdrav parter, enoto intenzivne nege in terapije...

