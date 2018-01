Vlada Mira Cerarja si pripisuje zasluge za gospodarsko rast in stabilen finančni sistem, javno finan Nova24TV V mandatu vlade Mira Cerarja se sredstva državnega proračuna vse pogosteje uporabljajo za tekoče potrebe in izdatke države in vse manj za nove investicije, ki so gonilo rasti in gospodarskega razvoja. Čeprav vlada trdi, da je sprejela ukrepe za gospodarsko rast in znižanje javnofinančnega primanjkljaja države, neizpodbitno dejstvo kaže, da je gospodarska rast posledica zunanjih […]

