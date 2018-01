Zagrebški župan pomiril slovenske navijače Sportal Slovenska rokometna reprezentanca bo skupinski del evropskega prvenstva na Hrvaškem vendarle odigrala v zagrebški dvorani Arena. To ji zagotavlja zagrebški župan Milan Bandić. Grožnje gradbenega podjetja Ingra, da bo v soboto zaprlo dvorano, so ga spravile v slabo voljo, javnosti pa je sporočil, da so vsi dolgovi, zaradi katerih je omenjeno podjetje poskrbelo za zaplet, že poravnavi.

Sorodno











































Oglasi