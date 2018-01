Priča videla, kako so zabodli mladega Maria Svet 24 Poleg poškodovanega mladeniča, ki naj bi mu z nožem poškodovali vitalne organe v predelu trebuha in ki mu ni pomagala niti operacija, so reševalci v bolnišnico prepeljali še dva udeleženca.



